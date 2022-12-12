Супонёва (Новосильцева) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Супонёва (Новосильцева) Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

1846

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Новосильцов Василий Сергеевич

Мать: Новосильцева Дария

Рождение ребёнка
1838

Сын: Супонев Авдий Николаевич

Отец ребёнка: Супонёв Николай

Рождение ребёнка
20.04.1840

Дочь: Корнилова Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Супонёв Николай

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
1846
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