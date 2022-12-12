- Ульяна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1807 ст.
Дата смерти11.01.1861 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1835 ст.
Отец ребёнка: Лысов Василий Ионович
Рождение ребёнка
Вычислено 1841 ст.
Дочь: Лысова Устинья Васильевна
Отец ребёнка: Лысов Василий Ионович
Рождение ребёнка
Вычислено 1843 ст.
Отец ребёнка: Лысов Василий Ионович
Рождение ребёнка
Вычислено 1853 ст.
Дочь: Лысова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Лысов Василий Ионович
Смерть
11.01.1861 ст.