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- Ульяна Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1807 ст.

Дата смерти

11.01.1861 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1835 г.р.
Вычислено 1841 г.р.
Вычислено 1843 г.р.
Вычислено 1853 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1835 ст.

Сын: Лысов Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Лысов Василий Ионович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1841 ст.

Дочь: Лысова Устинья Васильевна

Отец ребёнка: Лысов Василий Ионович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1843 ст.

Сын: Лысов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Лысов Василий Ионович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1853 ст.

Дочь: Лысова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Лысов Василий Ионович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
11.01.1861 ст.
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