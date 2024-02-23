Пожарская (Вороная) Александра Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1972
Дочь: Пожарская Александра Васильевна
Отец ребёнка: Пожарский Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1974
Сын: Пожарский Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Пожарский Василий Алексеевич