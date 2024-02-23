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Пожарская (Вороная) Александра Алексеевна

Место рождения

Калинин, Клинцовский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Калинин, Клинцовский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пожарский Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1972

Дочь: Пожарская Александра Васильевна

Отец ребёнка: Пожарский Василий Алексеевич

Калинин, Клинцовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1974

Сын: Пожарский Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Пожарский Василий Алексеевич

Калинин, Клинцовский муниципальный район, Брянская область

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