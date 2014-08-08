Петерсон (Козлова) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петерсон (Козлова) Мария Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1941

Дата смерти

08.08.2014

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петерсон Дмитрий Альбертович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петерсон Сергей Альбертович

Отец ребёнка: Петерсон Альберт Мартынович

Место жительства
Неизвестно
Хайдак, Партизанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.12.1963

Дочь: Березина Галина Альбертовна

Отец ребёнка: Петерсон Альберт Мартынович

Смерть
08.08.2014

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