Петерсон (Козлова) Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1941
Дата смерти08.08.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петерсон Дмитрий Альбертович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петерсон Сергей Альбертович
Отец ребёнка: Петерсон Альберт Мартынович
Место жительства
Неизвестно
Хайдак, Партизанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.12.1963
Дочь: Березина Галина Альбертовна
Отец ребёнка: Петерсон Альберт Мартынович
Смерть
08.08.2014