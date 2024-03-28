Красавина Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Красавин Анатолий
Рождение ребёнка
Около 1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Красавин Анатолий
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Путилово, Кировский муниципальный район, Ленинградская область