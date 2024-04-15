Бобров Тимофей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобров Тимофей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: Полякова ?

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Марья Тимофеевна

Мать ребёнка: Боброва ?

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Боброва ?

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Надежда Тимофеевна

Мать ребёнка: Боброва ?

Место жительства
С 10.10.1852
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
По Указу Тобольской казенной палаты от 10 октября 1852 г . №11627 перечислены сей же волости из деревни Каменнобугорской
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Зиновья Тимофеевна

Мать ребёнка: Боброва ?

Рождение ребёнка
1855

Сын: Бобров Кирилл Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боброва Прасковья Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боброва ?

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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