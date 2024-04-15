Бобров Тимофей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Мать: Полякова ?
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Марья Тимофеевна
Мать ребёнка: Боброва ?
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Боброва ?
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Надежда Тимофеевна
Мать ребёнка: Боброва ?
Место жительства
С 10.10.1852
По Указу Тобольской казенной палаты от 10 октября 1852 г . №11627 перечислены сей же волости из деревни Каменнобугорской
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Зиновья Тимофеевна
Мать ребёнка: Боброва ?
Рождение ребёнка
1855
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боброва ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно