Ходырева Анна Федуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырева Анна Федуловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809 ст.

Дочь: Анисья Акиловна

Отец ребёнка: Ходырев Акил Петрович

Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Марфа Акиловна

Отец ребёнка: Ходырев Акил Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Акил Петрович

Смерть
Неизвестно
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