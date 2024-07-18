Сизион Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизион Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1784 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Семья Сизион Емельяна Васильевича переселилась в Новомышастовскую из Черниговской губернии Сосницкого повета села Хлопяники в 1822 году. Сизион Емельян Васильевич 31 год, его жена Варвара 20 лет их де... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сизион Емельян Васильевич

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