Сизион Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Семья Сизион Емельяна Васильевича переселилась в Новомышастовскую из Черниговской губернии Сосницкого повета села Хлопяники в 1822 году. Сизион Емельян Васильевич 31 год, его жена Варвара 20 лет их де... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно