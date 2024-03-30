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(Кузнецова) Лёля
(Кузнецова) Лёля
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1912
Пол
Женский
Отец
Кузнецов Афонасий
Мать
Кузнецова (Лукина) Анна
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец:
Кузнецов Афонасий
Мать:
Кузнецова Анна
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