Усольцев Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1934
Дата смерти01.06.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1959
Дочь: Мамонтова (Усольцева) Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Усольцева (Абросимова) Мария Петровна
Вишневогорск, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.07.1962
Дочь: Царицына Надежда Александровна
Мать ребёнка: Усольцева (Абросимова) Мария Петровна
Смерть
01.06.2013