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Усольцев Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1934

Дата смерти

01.06.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усольцева (Абросимова) Мария Петровна

Рождение ребёнка
21.01.1959

Дочь: Мамонтова (Усольцева) Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Усольцева (Абросимова) Мария Петровна

Вишневогорск, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.07.1962

Дочь: Царицына Надежда Александровна

Мать ребёнка: Усольцева (Абросимова) Мария Петровна

Смерть
01.06.2013

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