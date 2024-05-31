Разина / Колотилова Агафья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разина / Колотилова Агафья Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Между 1836 и 1838

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1831

Дочь: (Разина) Мария

Отец ребёнка: Колотилов / Разин / Андреев Спиридон Разин / Андреев/

Попадьино, Дмитровский, Московская область
Смерть
Между 1836 и 1838

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