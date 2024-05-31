Разина / Колотилова Агафья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиМежду 1836 и 1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1831
Дочь: (Разина) Мария
Отец ребёнка: Колотилов / Разин / Андреев Спиридон Разин / Андреев/
Попадьино, Дмитровский, Московская область
Смерть
Между 1836 и 1838