Киселёва (Юркова) Евдокия Михайловна
Место рожденияКозловка, Оренбургская Область, Россия
Дата рождения18.07.1926
Дата смерти11.03.2019
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1926
Отец: Юрков Михаил
Козловка, Оренбургская Область, Россия
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киселёв Виктор Прокопьевич
Оренбург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.03.2019
Оренбург, Оренбургская Область, Россия