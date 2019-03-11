Киселёва (Юркова) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёва (Юркова) Евдокия Михайловна

Место рождения

Козловка, Оренбургская Область, Россия

Дата рождения

18.07.1926

Дата смерти

11.03.2019

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1926

Отец: Юрков Михаил

Мать: не указана

Козловка, Оренбургская Область, Россия
Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киселёв Виктор Прокопьевич

Оренбург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселёв Виктор Прокопьевич

Смерть
11.03.2019
Оренбург, Оренбургская Область, Россия
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