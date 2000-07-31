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Рукавичникова Нина Алексеевна

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Место рождения

Сальевка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.01.1917

Дата смерти

31.07.2000

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1917

Отец: Алексей

Мать: не указана

Сальевка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.09.1938

Дочь: Ростовцева Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Ярушин Иван

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ярушин Иван

Сальевка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
31.07.2000
Сальевка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Сальевка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
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