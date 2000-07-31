Рукавичникова Нина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения01.01.1917
Дата смерти31.07.2000
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1917
Отец: Алексей
Рождение ребёнка
23.09.1938
Дочь: Ростовцева Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Ярушин Иван
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ярушин Иван
Смерть
31.07.2000
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно