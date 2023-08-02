Тохтамыш (Дударь) Феодора Феодосиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тохтамыш (Дударь) Феодора Феодосиевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ,Мариупольский уезд с.Златограновка

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

01.01.1904

Пол

Женский

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ,Мариупольский уезд с.Златограновка
Бракосочетание
23.01.1889

Муж: Тохтамыш Савва Константинович

Николаевская церковь,м/к-1889г.лист-22,зап.-6,ГАДО,Ф - 426-1-5
Рождение ребёнка
01.11.1891

Дочь: Василиса Саввична

Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Константинович

Рождение ребёнка
16.06.1895

Сын: Тохтамыш Иван Саввич

Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Константинович

Рождение ребёнка
27.02.1898

Сын: Тохтамыш Феодосий Саввич

Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Константинович

Смерть
01.01.1904
Причина смерти: Болезнь- тиф | Николаевская церковь,м/к-1904г.лист-57,зап.-1,ГАДО,Ф - 426-1-9
Похороны
02.01.1904
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