Тохтамыш (Дударь) Феодора Феодосиевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ,Мариупольский уезд с.Златограновка
Дата рожденияОколо 1870
Дата смерти01.01.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Россия Екатеринославская губ,Мариупольский уезд с.Златограновка
Бракосочетание
23.01.1889
Николаевская церковь,м/к-1889г.лист-22,зап.-6,ГАДО,Ф - 426-1-5
Рождение ребёнка
01.11.1891
Дочь: Василиса Саввична
Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Константинович
Рождение ребёнка
16.06.1895
Сын: Тохтамыш Иван Саввич
Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Константинович
Рождение ребёнка
27.02.1898
Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Константинович
Смерть
01.01.1904
Причина смерти: Болезнь- тиф | Николаевская церковь,м/к-1904г.лист-57,зап.-1,ГАДО,Ф - 426-1-9
Похороны
02.01.1904