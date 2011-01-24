Баркатов Хрисан Спиридонович
Место рожденияд.Городище (Смоленская обл.)
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Городище (Смоленская обл.)
Рождение ребёнка
03.01.1925
Дочь: Антонина
Мать ребёнка: Баркатова Устинья Михайловна
Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Работал в колхозе, был бригадиром, а вообще был сапожником.
Смерть
Неизвестно