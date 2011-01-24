Баркатов Хрисан Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баркатов Хрисан Спиридонович

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Место рождения

д.Городище (Смоленская обл.)

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Городище (Смоленская обл.)
Рождение ребёнка
03.01.1925

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: Баркатова Устинья Михайловна

Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Работал в колхозе, был бригадиром, а вообще был сапожником.
Смерть
Неизвестно
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