Бурова Ольга Назарьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смерти1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Буров Нил Михайлович
Отец ребёнка: Буров Михаил Иванович
д.Пакусенка ассуйрийская волость,Бельский уезд,Смоленская губерния
Рождение ребёнка
Около 1879
Отец ребёнка: Буров Михаил Иванович
д.Пакусенка ассуйрийская волость,Бельский уезд,Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Пантюшенкова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Буров Михаил Иванович
д.Пакусенка ассуйрийская волость,Бельский уезд,Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Буров Михаил Иванович
д.Пакусенка ассуйрийская волость,Бельский уезд,Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Буров Михаил Иванович
д.Пакусенка ассуйрийская волость,Бельский уезд,Смоленская губерния
Рождение ребёнка
11.07.1899
Дочь: Туркина Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Буров Михаил Иванович
д.Пакусенка Ассуйской Волости Бельского уезда Смоленской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1939