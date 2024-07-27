Смирнова (Плотникова) Валерия Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова (Плотникова) Валерия Витальевна

Смирнова (Плотникова) Валерия Витальевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1992

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1992

Отец: Плотников Виталий Александрович

Мать: Плотникова Наталия Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.03.2019

Дочь: Смирнова Ярослава Никитична

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.06.2024

Сын: Смирнов Юрий Никитич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Мы используем куки для улучшения работы сайта.