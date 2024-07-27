Смирнова (Плотникова) Валерия Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1992
ПолЖенский
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1992
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.03.2019
Дочь: Смирнова Ярослава Никитична
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.06.2024
Сын: Смирнов Юрий Никитич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности