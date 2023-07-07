Катаева Стефанида Иудина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815 ст.
Дата смерти14.07.1894 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1849
Дочь: Катаева Евдокия Захаровна
Отец ребёнка: Катаев Захар Фёдорович
Рождение ребёнка
02.03.1850 ст.
Сын: Катаев Александр Захарович
Отец ребёнка: Катаев Захар Фёдорович
28. 2 марта родился, 4 марта 1850 г. крещён Александр. Родители: Деревни Шапкиной крестьянин г. графини Строгановой Захар Феодоров Катаев и законная жена его Степанида Иудина; православного исповедан... Показать все
Рождение ребёнка
12.04.1851 ст.
Дочь: Катаева Ирина Захаровна
Отец ребёнка: Катаев Захар Фёдорович
42. 12 апреля родилась, 15 апреля 1851 г. крещена Ирина. Родители: Деревни Шапкиной крестьянин той же госпожи Захар Федоров Катаев и законная жена его Степанида Иудина; православного исповедания. Во... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1853
Отец ребёнка: Катаев Захар Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жукова Елизавета Захаровна
Отец ребёнка: Катаев Захар Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катаева Матрона Захаровна
Отец ребёнка: Катаев Захар Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.07.1894 ст.
47. 14 июля умерла, 16 июля 1894 г. погребена деревни Шапочек крестьянская вдова Стефанида Иудина Катаева, 79 лет от рождения, от старости. Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского ... Показать все
Похороны
16.07.1894 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край