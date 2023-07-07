Катаева Стефанида Иудина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катаева Стефанида Иудина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815 ст.

Дата смерти

14.07.1894 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1849

Дочь: Катаева Евдокия Захаровна

Отец ребёнка: Катаев Захар Фёдорович

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
02.03.1850 ст.

Сын: Катаев Александр Захарович

Отец ребёнка: Катаев Захар Фёдорович

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
28. 2 марта родился, 4 марта 1850 г. крещён Александр. Родители: Деревни Шапкиной крестьянин г. графини Строгановой Захар Феодоров Катаев и законная жена его Степанида Иудина; православного исповедан... Показать все
Рождение ребёнка
12.04.1851 ст.

Дочь: Катаева Ирина Захаровна

Отец ребёнка: Катаев Захар Фёдорович

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
42. 12 апреля родилась, 15 апреля 1851 г. крещена Ирина. Родители: Деревни Шапкиной крестьянин той же госпожи Захар Федоров Катаев и законная жена его Степанида Иудина; православного исповедания. Во... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Катаев Пётр Захарович

Отец ребёнка: Катаев Захар Фёдорович

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жукова Елизавета Захаровна

Отец ребёнка: Катаев Захар Фёдорович

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катаева Матрона Захаровна

Отец ребёнка: Катаев Захар Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катаев Захар Фёдорович

Смерть
14.07.1894 ст.
Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
47. 14 июля умерла, 16 июля 1894 г. погребена деревни Шапочек крестьянская вдова Стефанида Иудина Катаева, 79 лет от рождения, от старости. Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского ... Показать все
Похороны
16.07.1894 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
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