Телепнева Надежда Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телепнев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Телепнев Николай Васильевич
Дмитриевка, Залегощенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телепнев Федор Николаевич
Отец ребёнка: Телепнев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телепнев Валериан Николаевич
Отец ребёнка: Телепнев Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно