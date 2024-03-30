Телепнева Надежда Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телепнева Надежда Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телепнев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Телепнев Николай Васильевич

Дмитриевка, Залегощенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телепнев Федор Николаевич

Отец ребёнка: Телепнев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телепнев Валериан Николаевич

Отец ребёнка: Телепнев Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телепнев Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно
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