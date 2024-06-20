Сеютова (Гвоздева) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сеютова (Гвоздева) Татьяна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гвоздев Владимир Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Витальевна

Отец ребёнка: Сеютов Виталий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Витальевна

Отец ребёнка: Сеютов Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сеютов Виталий

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