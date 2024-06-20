Сеютова (Гвоздева) Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гвоздев Владимир Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Витальевна
Отец ребёнка: Сеютов Виталий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Витальевна
Отец ребёнка: Сеютов Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сеютов Виталий