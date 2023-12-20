Степаньков Илларион
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Степаньков Иван
Мать: Степанькова Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Привалова (Степанькова) Валентина
Мать ребёнка: Степанькова (Козлова) Секлетинья
Рождение ребёнка
1919
Сын: Степаньков Гавриил
Мать ребёнка: Степанькова (Козлова) Секлетинья
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Могленцова (Степанькова) Мария
Мать ребёнка: Степанькова (Козлова) Секлетинья
Рождение ребёнка
21.11.1923
Сын: Степаньков Кесарий Илларионович
Мать ребёнка: Степанькова (Козлова) Секлетинья
Рождение ребёнка
1926
Сын: Степаньков Егор
Мать ребёнка: Степанькова (Козлова) Секлетинья
Рождение ребёнка
1926
Сын: Степаньков Виктор
Мать ребёнка: Степанькова (Козлова) Секлетинья
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Козлова (Степанькова) Клавдия
Мать ребёнка: Степанькова (Козлова) Секлетинья
Рождение ребёнка
1932
Сын: Степаньков Николай
Мать ребёнка: Степанькова (Козлова) Секлетинья
Смерть
1942