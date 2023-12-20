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Степаньков Илларион

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Степаньков Иван

Мать: Степанькова Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Привалова (Степанькова) Валентина

Мать ребёнка: Степанькова (Козлова) Секлетинья

Рождение ребёнка
1919

Сын: Степаньков Гавриил

Мать ребёнка: Степанькова (Козлова) Секлетинья

Таежно-Александровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Могленцова (Степанькова) Мария

Мать ребёнка: Степанькова (Козлова) Секлетинья

Рождение ребёнка
21.11.1923

Сын: Степаньков Кесарий Илларионович

Мать ребёнка: Степанькова (Козлова) Секлетинья

Таежно-Александровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Степаньков Егор

Мать ребёнка: Степанькова (Козлова) Секлетинья

Рождение ребёнка
1926

Сын: Степаньков Виктор

Мать ребёнка: Степанькова (Козлова) Секлетинья

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Козлова (Степанькова) Клавдия

Мать ребёнка: Степанькова (Козлова) Секлетинья

Рождение ребёнка
1932

Сын: Степаньков Николай

Мать ребёнка: Степанькова (Козлова) Секлетинья

Смерть
1942

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