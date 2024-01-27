Бабышев Babashoff Алексей Иванович
Место рожденияРоссийская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Дата рождения01.04.1869
Дата смерти21.03.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1869
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Бабышева Анна
Турция, Карская обл., Зарушатский участок, с. Ольшанка
Рождение ребёнка
10.03.1909
Мать ребёнка: Бабышева Анна
Турция, Карская обл., Зарушатский участок, с. Ольшанка
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Иммиграция
1922
Из Турции, Карс в с. Васильевка, Целинский район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабышева Анна
Смерть
21.03.1962
село Васильевка, Целинский район, Ростовская облас
Похороны
Неизвестно
село Васильевка, Целинский район, Ростовская облас