Бабышев Babashoff Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабышев Babashoff Алексей Иванович

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Место рождения

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка

Дата рождения

01.04.1869

Дата смерти

21.03.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1869

Отец: Бабышев (алексанов) Иван Исаевич Ii

Мать: Бабышева Евдокия

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1899

Сын: Бабышев Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Бабышева Анна

Турция, Карская обл., Зарушатский участок, с. Ольшанка
Рождение ребёнка
10.03.1909

Сын: Бабышев Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Бабышева Анна

Турция, Карская обл., Зарушатский участок, с. Ольшанка
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Иммиграция
1922
Из Турции, Карс в с. Васильевка, Целинский район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабышева (косолапова) Екатерина Гурьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабышева Анна

Смерть
21.03.1962
село Васильевка, Целинский район, Ростовская облас
Похороны
Неизвестно
село Васильевка, Целинский район, Ростовская облас
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