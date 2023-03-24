Ерошевич (Мамченко) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерошевич (Мамченко) Софья

Место рождения

Кара-Беллык, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кара-Беллык, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерошевич Степан

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Харченко (Ерошевич) Прасковья

Отец ребёнка: Ерошевич Степан

Кара-Беллык, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1918

Сын: Ерошевич Александрр

Отец ребёнка: Ерошевич Степан

Кара-Беллык, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Сморгунова (Ерошевич) Вера

Отец ребёнка: Ерошевич Степан

Кара-Беллык, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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