Ерошевич (Мамченко) Софья
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерошевич Степан
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Харченко (Ерошевич) Прасковья
Отец ребёнка: Ерошевич Степан
Рождение ребёнка
1918
Сын: Ерошевич Александрр
Отец ребёнка: Ерошевич Степан
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Сморгунова (Ерошевич) Вера
Отец ребёнка: Ерошевич Степан
Смерть
Неизвестно