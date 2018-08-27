Архипов Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.2018
Дочь: Архипова Софья Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.09.2022
Дочь: Архипова Эмилия Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности