Павлов Игнат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Павлов Николай Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Иванова Евдокия Игнатьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Павлов ? Игнатевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: ? Игнатьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: ? Игнатьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: Павлов ? Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Павлов ? Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно