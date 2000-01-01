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Павлов Игнат

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Павлов Николай Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Иванова Евдокия Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Павлов ? Игнатевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: ? Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: ? Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Павлов ? Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Павлов ? Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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