Фаттах (Фаттахов) Нурихан Садрильманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаттах (Фаттахов) Нурихан Садрильманович

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Место рождения

Костино, Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.10.1928

Дата смерти

18.02.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Костино, Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1946 по 1952
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1946
Янаул, Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1952 по 1953
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1953 по 2004
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
18.02.2004
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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