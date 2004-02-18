Фаттах (Фаттахов) Нурихан Садрильманович
Место рождения
Дата рождения25.10.1928
Дата смерти18.02.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1946 по 1952
Место жительства
По 1946
Янаул, Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1952 по 1953
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1953 по 2004
Смерть
18.02.2004