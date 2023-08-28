Шемякин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемякин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голубева (Шемякина) Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Шемякина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева (Шемякина) Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Шемякина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Царева (Шемякина) Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Шемякина Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шемякина Мария

Смерть
Неизвестно

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