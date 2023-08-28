Шемякин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голубева (Шемякина) Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Шемякина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева (Шемякина) Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Шемякина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Царева (Шемякина) Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Шемякина Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шемякина Мария
Смерть
Неизвестно