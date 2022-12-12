Орлов Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Александр Владимирович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

02.09.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
14.10.2016

Жена: Орлова Юлия Валерьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.02.2018

Сын: Орлов Максим Александрович

Мать ребёнка: Орлова Юлия Валерьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.07.2020

Сын: Орлов Антон Александрович

Мать ребёнка: Орлова Юлия Валерьевна

Москва, город федерального значения Москва
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