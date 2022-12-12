Орлов Александр Владимирович
Место рождения
Дата рождения02.09.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.10.2016
Жена: Орлова Юлия Валерьевна
Рождение ребёнка
10.02.2018
Сын: Орлов Максим Александрович
Мать ребёнка: Орлова Юлия Валерьевна
Рождение ребёнка
13.07.2020
Сын: Орлов Антон Александрович
Мать ребёнка: Орлова Юлия Валерьевна