Индукаева (Букреева) Вера Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Индукаева (Букреева) Вера Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1933

Дата смерти

05.05.2915

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

Дети

1954 г.р.
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Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1933

Отец: Букреев Владимир Сергеевич

Мать: Букреева Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
19.12.1954

Сын: Индукаев Игорь Александрович

Отец ребёнка: Индукаев Александр Дормидонтович

Рождение ребёнка
18.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Индукаев Александр Дормидонтович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Индукаев Александр Дормидонтович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Индукаев Александр Дормидонтович

Смерть
05.05.2915
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