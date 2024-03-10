Индукаева (Букреева) Вера Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1933
Дата смерти05.05.2915
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1933
Рождение ребёнка
19.12.1954
Сын: Индукаев Игорь Александрович
Отец ребёнка: Индукаев Александр Дормидонтович
Рождение ребёнка
18.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Индукаев Александр Дормидонтович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Индукаев Александр Дормидонтович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.05.2915