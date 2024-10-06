Киндеева (Киндеева) Нина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киндеева (Киндеева) Нина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1949

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1949

Отец: Киндеев Дмитрий Степанович

Мать: Киндеева (Щегалёва) Анастасия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубровин Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
20.10.1969

Сын: Шурыгин Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Шурыгин Виктор Николаевич

Базарный Сызган, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.11.1974

Дочь: Застылова (Дубровина) Марина Николаевна

Отец ребёнка: Дубровин Николай Алексеевич

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.02.1980

Дочь: Юматова (Дубровина) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Дубровин Николай Алексеевич

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область

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