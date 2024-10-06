Киндеева (Киндеева) Нина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1969
Сын: Шурыгин Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Шурыгин Виктор Николаевич
Базарный Сызган, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.11.1974
Дочь: Застылова (Дубровина) Марина Николаевна
Отец ребёнка: Дубровин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
10.02.1980
Дочь: Юматова (Дубровина) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Дубровин Николай Алексеевич