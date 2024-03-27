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Губайдулла

Место рождения

Село Адаево, Кукморский район, Республика Татарстан, Россия

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

После 1860

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Адаево, Кукморский район, Республика Татарстан, Россия
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Абдуллина Латифа Губайдулловна

Мать ребёнка: Мать Латифы

Село Адаево, Кукморский район, Республика Татарстан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сестра 2 Латифы Губайдулловна

Мать ребёнка: Мать Латифы

Село Адаево, Кукморский район, Республика Татарстан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сестра 1 Латифы Губайдулловна

Мать ребёнка: Мать Латифы

Село Адаево, Кукморский район, Республика Татарстан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мать Латифы

Смерть
После 1860
Село Адаево, Кукморский район, Республика Татарстан, Россия
Похороны
Неизвестно
Село Адаево, Кукморский район, Республика Татарстан, Россия
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