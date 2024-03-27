Губайдулла
Место рожденияСело Адаево, Кукморский район, Республика Татарстан, Россия
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиПосле 1860
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Село Адаево, Кукморский район, Республика Татарстан, Россия
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Абдуллина Латифа Губайдулловна
Мать ребёнка: Мать Латифы
Село Адаево, Кукморский район, Республика Татарстан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сестра 2 Латифы Губайдулловна
Мать ребёнка: Мать Латифы
Село Адаево, Кукморский район, Республика Татарстан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сестра 1 Латифы Губайдулловна
Мать ребёнка: Мать Латифы
Село Адаево, Кукморский район, Республика Татарстан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мать Латифы
Смерть
После 1860
Село Адаево, Кукморский район, Республика Татарстан, Россия
Похороны
Неизвестно
Село Адаево, Кукморский район, Республика Татарстан, Россия