Лобачева (Мартемьянова) Анфиса Алексеевна
Место рождения
Дата рождения01.09.1918
Дата смерти27.07.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1949
Сын: Лобачев Валерий Федорович
Отец ребёнка: Лобачев Федор Степанович
Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
27.07.2014
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния