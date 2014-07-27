Лобачева (Мартемьянова) Анфиса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛобачева (Мартемьянова) Анфиса Алексеевна

Лобачева (Мартемьянова) Анфиса Алексеевна

avatar

Место рождения

Галки, Нытвенский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

01.09.1918

Дата смерти

27.07.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Галки, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
25.08.1949

Сын: Лобачев Валерий Федорович

Отец ребёнка: Лобачев Федор Степанович

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
27.07.2014
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close