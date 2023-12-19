Макаров Егор Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Макаров Осип
Рождение ребёнка
1894
Рождение ребёнка
1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Григорий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сизова Валентина Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Александра Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаварина Любовь Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Ирина Егоровна
Смерть
Неизвестно