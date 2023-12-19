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Макаров Егор Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макаров Осип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Макаров Николай Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Макаров Федор Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Григорий Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сизова Валентина Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Александра Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаварина Любовь Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Анна Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Ирина Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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