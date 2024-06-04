Бакулин Иван Якимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1666
Дата смертиПосле 1690
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1666
Отец: Бакулин Яким Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бакулина Анна Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1690
Сын: Бакулин Яков Иванов
Мать ребёнка: Бакулина Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1711
Сын: Бакулин Симан Иванов
Мать ребёнка: Бакулина Анна Иванова
Смерть
После 1690