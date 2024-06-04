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Бакулин Иван Якимов

Место рождения

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1666

Дата смерти

После 1690

Пол

Мужской

Отец

После 1646 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1666

Отец: Бакулин Яким Иванов

Мать: не указана

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакулина Анна Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Бакулин Яков Иванов

Мать ребёнка: Бакулина Анна Иванова

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1711

Сын: Бакулин Симан Иванов

Мать ребёнка: Бакулина Анна Иванова

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1690

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