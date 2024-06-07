Кощеев Ларион Парамонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Зайкова (Кощеева) Марфа Ларионовна
Мать ребёнка: Кощеева (Княгина) Евдокия Савиновна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Кощеева Ксенья Ларионовна
Мать ребёнка: Кощеева (Княгина) Евдокия Савиновна
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Кощеева (Княгина) Евдокия Савиновна
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Кощеева (Княгина) Евдокия Савиновна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Дресвянникова (Кощеева) Евдокия Ларионовна
Мать ребёнка: Кощеева (Княгина) Евдокия Савиновна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Кощеев Григорий Ларионович
Мать ребёнка: Кощеева (Княгина) Евдокия Савиновна
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Кощеева (Одинцова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Кощеев Прокопий Ларионович
Мать ребёнка: Кощеева (Одинцова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Кощеева Ирина Ларионовна
Мать ребёнка: Кощеева (Одинцова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Кощеева (Одинцова) Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно