Кощеев Ларион Парамонович 1740 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кощеев Ларион Парамонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Кощеев Парамон Иванович

Мать: Кощеева (Кислухина) Евдокия Малаховна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева (Одинцова) Евдокия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Зайкова (Кощеева) Марфа Ларионовна

Мать ребёнка: Кощеева (Княгина) Евдокия Савиновна

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Кощеева Ксенья Ларионовна

Мать ребёнка: Кощеева (Княгина) Евдокия Савиновна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Кощеев Иван Ларионович

Мать ребёнка: Кощеева (Княгина) Евдокия Савиновна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Кощеев Андрей Ларионович

Мать ребёнка: Кощеева (Княгина) Евдокия Савиновна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Дресвянникова (Кощеева) Евдокия Ларионовна

Мать ребёнка: Кощеева (Княгина) Евдокия Савиновна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Кощеев Григорий Ларионович

Мать ребёнка: Кощеева (Княгина) Евдокия Савиновна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Кощеев Стефан Ларионович

Мать ребёнка: Кощеева (Одинцова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1796

Сын: Кощеев Прокопий Ларионович

Мать ребёнка: Кощеева (Одинцова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Кощеева Ирина Ларионовна

Мать ребёнка: Кощеева (Одинцова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Кощеев Агапий Ларионович

Мать ребёнка: Кощеева (Одинцова) Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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