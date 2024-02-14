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Бомштейн Семен Михайлович

Место рождения

с.Захарово, Красночикойского района.

Дата рождения

1916

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Бомштейн Хаим

Мать: Бомштейн (Ицкович) Зина (Зелда) Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бомштейн (Степанова) Наталия

Упоминание
Неизвестно
Участник ВОВ, шофер.
Военная награда
Неизвестно
Бамштейн Семен Михайлович В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1916 Место рождения Красноярский край, г. Красноярск Наименование награды Орден Отечественной войны II... Показать все
Смерть
1994

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