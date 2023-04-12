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Верховской Степан Ларионович
Верховской Степан Ларионович
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Древо
Место рождения
Свайна
Дата рождения
1726
Пол
Мужской
Отец
Верховский Ларион Анфилофиевич
1698 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец:
Верховский Ларион Анфилофиевич
Мать:
?
Свайна
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