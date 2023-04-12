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Верховской Степан Ларионович

Место рождения

Свайна

Дата рождения

1726

Пол

Мужской

Отец

1698 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Верховский Ларион Анфилофиевич

Мать: ?

Свайна
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