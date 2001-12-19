Паньшина (Шибалкина) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паньшина (Шибалкина) Александра Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1927

Дата смерти

19.12.2001

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1953

Дочь: Черняева Людмила Леонидовна

Отец ребёнка: Паньшин Леонид Фёдорович

Рождение ребёнка
10.01.1960

Сын: Паньшин Александр Леонидович

Отец ребёнка: Паньшин Леонид Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паньшин Леонид Фёдорович

Смерть
19.12.2001
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