Паньшина (Шибалкина) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1927
Дата смерти19.12.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1953
Дочь: Черняева Людмила Леонидовна
Отец ребёнка: Паньшин Леонид Фёдорович
Рождение ребёнка
10.01.1960
Сын: Паньшин Александр Леонидович
Отец ребёнка: Паньшин Леонид Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.12.2001