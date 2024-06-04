Широков Михей Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШироков Михей Михайлов

Широков Михей Михайлов

Место рождения

дер. Ивашка Давыдова сына Шубина на ключем, Никольская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

После 1744

Пол

Мужской

Отец

Около 1705 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: Широков Михаил Фефилов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1744

Мы используем куки для улучшения работы сайта.