Дудин Федот
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дудин Мартин
Мать ребёнка: (Дудина) Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Дудина) Татьяна
Место жительства
Неизвестно
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1834
Сын: Дудин Гавриил
Мать ребёнка: (Дудина) Татьяна
Смерть
Неизвестно