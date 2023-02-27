Дудин Федот — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудин Федот

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1800 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудин Мартин

Мать ребёнка: (Дудина) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Дудина) Татьяна

Место жительства
Неизвестно
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Дудин Гавриил

Мать ребёнка: (Дудина) Татьяна

Смерть
Неизвестно

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