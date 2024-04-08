Иван Пантелеймонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Пантелеймонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1834 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.10.1863 ст.

Жена: Прасковья Львовна

Рябаш, Ильинская волость, Белебеевский уезд
он вдов, она вдова
Рождение ребёнка
18.02.1868 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья Львовна

Крыкнарат, Ильинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Неизвестно
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