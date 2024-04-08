Иван Пантелеймонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.10.1863 ст.
Жена: Прасковья Львовна
Рябаш, Ильинская волость, Белебеевский уезд
он вдов, она вдова
Рождение ребёнка
18.02.1868 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья Львовна
Крыкнарат, Ильинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Неизвестно