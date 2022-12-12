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Коновалов Пётр Дмитриевич

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Место рождения

Широковское, Далматовский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

07.07.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1897

Отец: Коновалов Дмитрий Яковлевич

Мать: не указана

Широковское, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
1918

Жена: Коновалова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коновалова Ольга Петровна

Мать ребёнка: Коновалова Мария Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
Был женат на прапрабабушке, в 1946 уехал из села в Екатеринбург. Возможно там у него была семья.
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