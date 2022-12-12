Коновалов Пётр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения07.07.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1897
Отец: Коновалов Дмитрий Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коновалова Ольга Петровна
Мать ребёнка: Коновалова Мария Дмитриевна
Смерть
Неизвестно
Был женат на прапрабабушке, в 1946 уехал из села в Екатеринбург. Возможно там у него была семья.