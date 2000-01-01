Посохова Дарья Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1914 ст.
Сын: Посохов Иван Митрофанович
Отец ребёнка: Посохов Митрофан Ефимович
Запись о рождении в метрической книге Покровской церкви села Рубленого Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно