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Степкин Андрей Юрьевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

06.01.2004

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.2004

Отец: Степкин Юрий Викторович

Мать: Степкина Светлана Викторовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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