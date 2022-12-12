Грейг Самуил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грейг Самуил Алексеевич

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Место рождения

г. Николаев, Херсонский уезд Херсонской губернии

Дата рождения

09.12.1827

Дата смерти

09.03.1887

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1827

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Николаев, Херсонский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1827
г. Николаев, Херсонский уезд Херсонской губернии
Место жительства
По 1887
г. Берлин, Германия
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
09.03.1887
г. Берлин, Германия
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