Грейг Самуил Алексеевич
Место рожденияг. Николаев, Херсонский уезд Херсонской губернии
Дата рождения09.12.1827
Дата смерти09.03.1887
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1827
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Николаев, Херсонский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1827
г. Николаев, Херсонский уезд Херсонской губернии
Место жительства
По 1887
г. Берлин, Германия
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
09.03.1887
г. Берлин, Германия