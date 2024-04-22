(Чурилина) Василиса Степанова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чурилина) Василиса Степанова (Вна)

Место рождения

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Чурилин Степан Минов (Ич)

Мать: Чурилина Степанида Алексеева (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
17.01.1865 ст.

Муж: Степан Макаров (Ич)

по МК1865 св
Рождение ребёнка
07.09.1867 ст.

Дочь: Анна Степанова (Вна)

Отец ребёнка: Степан Макаров (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.10.1869 ст.

Сын: Алексей Степанов (Ич)

Отец ребёнка: Степан Макаров (Ич)

Рождение ребёнка
11.07.1872 ст.

Сын: Илья Степанов (Ич)

Отец ребёнка: Степан Макаров (Ич)

Рождение ребёнка
01.08.1875 ст.

Сын: Василий Степанов (Ич)

Отец ребёнка: Степан Макаров (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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