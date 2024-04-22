(Чурилина) Василиса Степанова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
17.01.1865 ст.
Муж: Степан Макаров (Ич)
по МК1865 св
Рождение ребёнка
07.09.1867 ст.
Дочь: Анна Степанова (Вна)
Отец ребёнка: Степан Макаров (Ич)
Рождение ребёнка
03.10.1869 ст.
Отец ребёнка: Степан Макаров (Ич)
Рождение ребёнка
11.07.1872 ст.
Сын: Илья Степанов (Ич)
Отец ребёнка: Степан Макаров (Ич)
Рождение ребёнка
01.08.1875 ст.
Отец ребёнка: Степан Макаров (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно