Мернов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мернов Михаил

Место рождения

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

Вычислено 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1791 г.р.

Мать

Вычислено 1794 г.р.

Жена

Вычислено 1820 г.р.

Дети

Вычислено 1843 г.р.
Вычислено 1848 г.р.
Вычислено 1855 г.р.
Около 1858 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1817

Отец: Меренов Федор

Мать: (Гречкина?) Прасковья

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья

Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1843

Дочь: (Мернова) Параскева

Мать ребёнка: Лукерья

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1848

Сын: Мернов Иван

Мать ребёнка: Лукерья

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1855

Сын: Мернов Семен

Мать ребёнка: Лукерья

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Мернов Яков

Мать ребёнка: Лукерья

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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