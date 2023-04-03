Мернов Михаил
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1817
Отец: Меренов Федор
Мать: (Гречкина?) Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1843
Дочь: (Мернова) Параскева
Мать ребёнка: Лукерья
Рождение ребёнка
Вычислено 1848
Сын: Мернов Иван
Мать ребёнка: Лукерья
Рождение ребёнка
Вычислено 1855
Сын: Мернов Семен
Мать ребёнка: Лукерья
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Мернов Яков
Мать ребёнка: Лукерья
Смерть
Неизвестно