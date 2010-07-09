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Виктор
Виктор
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1959
Дата смерти
09.07.2010
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
(Варнавина) Тамара Ивановна
1944 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Отец: не указан
Мать:
Тамара Ивановна
Смерть
09.07.2010
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