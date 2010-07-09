Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиктор

Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1959

Дата смерти

09.07.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1944 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: не указан

Мать: Тамара Ивановна

Смерть
09.07.2010
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