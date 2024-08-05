Трубицына (Солоднева) Анна Григорьевна
Место рожденияТоропец
Дата рождения1788
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Солоднев Григорий Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.08.1822
Сын: Трубицын Матвей Кондратьевич
Отец ребёнка: Трубицын Кондратий Иванович
Смерть
После 1850
Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область