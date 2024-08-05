Трубицына (Солоднева) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубицына (Солоднева) Анна Григорьевна

Место рождения

Торопец

Дата рождения

1788

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Солоднев Григорий Яковлевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубицын Кондратий Иванович

Рождение ребёнка
08.08.1822

Сын: Трубицын Матвей Кондратьевич

Отец ребёнка: Трубицын Кондратий Иванович

Смерть
После 1850
Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область

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