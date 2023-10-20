Нурисламов Мавазиф Исламгалиевич
Место рождениясело Килькабызово Бакалинский район Республика Башкортостан
Дата рождения05.08.1935
Дата смерти15.02.1991
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нурисламова (Мутигулина) Расима Гарифьяновна
Рождение ребёнка
1962
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нурисламова (Мутигулина) Расима Гарифьяновна
Смерть
15.02.1991