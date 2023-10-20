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Нурисламов Мавазиф Исламгалиевич

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Место рождения

село Килькабызово Бакалинский район Республика Башкортостан

Дата рождения

05.08.1935

Дата смерти

15.02.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЗМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1935

Отец: Нурисламов Исламгали Нурисламович

Мать: Нурисламова (Альмухаметова) Магдания Альмухаметовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нурисламова (Мутигулина) Расима Гарифьяновна

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нурисламова (Мутигулина) Расима Гарифьяновна

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Миннигалина (Нурисламова) Зимфира Мавазифовна

Мать ребёнка: Нурисламова (Мутигулина) Расима Гарифьяновна

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нурисламова (Мутигулина) Расима Гарифьяновна

Смерть
15.02.1991

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